الدوري الاسباني | تشكيلة ريال مدريد الاساسية امام فياريال «عودة أسينسيو»

تعرف على تشكيلة ريال مدريد الاساسية امام فياريال في الجولة الأخيرة (38)، من الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم السبت 22-5-2021.

أعلن زين الدين زيدان تشكيلة ريال مدريد الاساسية امام فياريال، والتي شهدت عودة ماركو أسينسيو الذي لم يلعب منذ البداية في آخر 3 مباريات في الدوري الاسباني.

وواصل زيدان اعتماده على الشاب الموهوب “ميجيل جوتيريز” في مركز الظهير الأيسر، على حساب المخضرم مارسيلو، في ظل غياب الخيار الأول “فيرلاند ميندي” بسبب الإصابة.

وفضل زيدان عدم المخاطرة بالقائد سيرخيو راموس الذي عاد من الإصابة، وقرر إشراك إيدير مليتاو رفقة رافائيل فاران في مركز قلب الدفاع، على أن يتواجد ألفارو أودريوزولا في مركز الظهير الأيمن.

والتالي تشكيلة ريال مدريد الاساسية:

تيبو كورتوا

ميجيل جوتيريز – إيدير مليتاو – رفائيل فاران – ألفارو أودريوزولا

لوكا مودريتش – كارلوس كاسيميرو – فيدريكو فالفيردي

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو

ويتواجد على دكة بدلاء ريال مدريد كل من، ألتوبي، لونين، أنطونيو بلانكو، إيسكو، مارسيلو، ماريانو، ناتشو، راموس، رودريجو.

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