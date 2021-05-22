أتلتيكو مدريد يتوج بطلاً للدوري الإسباني للمرة 11 في تأريخية

المنامة - ياسر ابراهيم - توج أتلتيكو مدريد بطلاً للدوري الإسباني اليوم السبت بعد فوزه على مستضيفه بلد الوليد 2-1 في الجولة الأخيرة 38 من المسابقة.



وأنهى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الليغا برصيد 86 نقطة، أمام جاره ريال مدريد صاحب الوصافة الذي رفع رصيده إلى 84 نقطة بعد فوزه على ضيفه فياريال (2-1) في الوقت عينه.



وهذا اللقب الأول لأتلتيكو منذ عام 2014، والـ11 بتاريخ النادي.



ورغم تقدم بلد الوليد بهدف أوسكار بلانو في الشوط الأول د 18، إلا أن الأتلتي عاد في الشوط الثاني وقلب النتيجة بهدفين الأول للأرجنتيني آنخيل كوريا 57 ثم الأوروغوياني لويس سواريز 67.