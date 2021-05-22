ليفاندوفسكي يحطم رقم الأسطورة مولر الصامد منذ 49 عاما

المنامة - ياسر ابراهيم - حطم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ اليوم السبت رقم غيرد مولر القياسي في عدد الأهداف بموسم واحد في الدوري الألماني لكرة القدم، والصامد منذ 49 عاما بعد أن سجل في الدقيقة الأخيرة من آخر مباراة لفريقه هذا الموسم في الانتصار 5-2 على أوغسبورغ، ليرفع حصيلته إلى 41 هدفا متفوقا بهدف واحد على رقم أسطورة بايرن السابق.

ويحتل المهاجم البولندي بالفعل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني على مدار تاريخه برصيد 277 هدفا، ويأتي فقط خلف مولر الذي أحرز 365 هدفا.

وحقق مولر الرقم القياسي السابق في موسم 1971-1972 حين سجل 40 هدفا، وهو رقم عادله ليفاندوفسكي الأسبوع الماضي.

وبعد أن سجل ليفاندوفسكي 34 هدفا في الموسم الماضي تمكن المهاجم البولندي من تحطيم الرقم هذا الموسم رغم أنه غاب عن 5 مباريات بسبب الإصابة، مما يضاعف إنجازه التاريخي.



المصدر: رويترز