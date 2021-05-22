شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضرب الترجي التونسي موعداً نارياً مع الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية، بعد تخطي بطل تونس عقبة شباب بلوزداد الجزائري إثر ركلات الترجيح.

وكان الأهلي قد بلغ نصف النهائي بعد اجتياز صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب أمام الترجي بملعب حمادي العقربي في رادس بتونس يوم 18 يونيو المقبل، على أن تُقام مباراة العودة في القاهرة يوم 25 من الشهر ذاته.

وتقابل الأهلي والترجي للمرة الأخيرة في نهائي نسخة 2018 وحسم بطل تونس اللقب لمصلحته.

ويصب تاريخ تاريخ مواجهات الأهلي والترجي في مصلحة بطل مصر بـ 8 انتصارات مقابل 4 لبطل تونس.