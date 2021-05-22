شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يكرر وعد وزير الرياضة: لا مساس بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين لبيب رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة نادي الزمالك، أنه لا مساس بنادي الزمالك، وأن مهمة الإدارة الجديدة للقلعة البيضاء ستكون من أجل إجراء انتخابات بحيادية ونزاهة ليتولى المجلس المنتخب القادم مهمته في 24 نوفمبر المقبل، ولا توجد أي نيه لدى اللجنة من أجل الاستمرار لمدة أكثر من ذلك.

وأضاف «لبيب» في تصريحات تليفزيونية: «نتسلم نادي الزمالك غدًا وخلاله سيتم عقد اجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة، وسيتم الإتفاق على قرارات خاصة بتجديد فرجاني ساسي وتعيين مشرف على الكرة ومتحدث رسمي للنادي وكل هذه القرارات سترضي جماهير الزمالك».

وأكمل: «أطمئن الجماهير الكبيرة للقلعة البيضاء بأنه سيتم الحفاظ على جميع اللاعبين في جميع الألعاب وخاصة فريق الكرة وأيضا سيكون هناك تجديد عقود لاعبي كرة اليد خلال الفترة القادمة».

وأختتم: «سيتم تعيين متحدث رسمي عن النادي ومتحدث رسمي عن فريق الكرة وسنجلس مع كارتيرون لمعرفة كل ما يحتاجه من متطلبات خلال الفترة القادمة من أجل توفير الأجواء الجيدة لفريق الكرة واستمرار المنافسة على بطولة الدوري المصري».

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أعلن عن تشكيل لجنة جديدة تقود النادي الفترة القادمة، وتتكون اللجنة من، حسين لبيب رئيسا ومحمد الإتربي نائبا للرئيس وطارق جبريل مديرا ماليا وهاني بيرزي وعمرو أدهم والدكتور المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.