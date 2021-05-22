شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي ناري لدوري أبطال أفريقيا.. حكاية 20 مواجهة جمعت الأهلي والترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم فريق الترجي التونسي بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري إثر ركلات الترجيح بعد الفوز في ملعبه برادس بهدفين نظيفين بإياب ربع النهائي، وهي النتيجة ذاتها التي خسر بها الفريق التونسي لقاء الذهاب بالجزائر.

وضرب الترجي موعداً مع الأهلي في نصف نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بحيث يقام الذهاب في رادس والعودة بالقاهرة.

الأهلي والترجي تقابلا في 20 مباراة سابقة بواقع 18 منهم بدوري أبطال أفريقيا ومباراتين بالكونفدرالية.

وكانت للأهلي الغلبة في عدد الانتصارات برصيد 8 انتصارات مقابل 4 للترجي، و 8 تعادلات.

وسجل الأهلي 22 هدفاً في شباك الترجي مقابل 14 زيارة للفريق التونسي لشباك بطل مصر.

ونجح الأهلي في تحقيق 4 انتصارات على حساب الترجي في تونس، بينما لم يفلح بطل تونس في تحقيق أي انتصار على نظيره المصري في القاهرة.