شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام ريال مدريد ضد فياريال: فوز معنوي في موسم صفري للميرنجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ريال مدريد فوزًا معنويًا على ملعبه بنتيجة 2-1 على حساب فياريال في ختام مباريات لا ليجا لموسم 2020/2021.

وكان ريال مدريد بحاجة إلى هدية من فريق ريال بلد الوليد الذي سقط على ملعبه بنتيجة 2-1 ضد أتلتيكو مدريد، لينهي العملاق المدريدي الموسم في المركز الثاني خلف جاره الذي انهى الموسم بطلًا بفارق نقطتين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف عن طريق اللاعب الشاب يريمي بينو.

وظلت النتيجة تشير إلى تقدم فياريال بهدف نظيف حتى أخر 3 دقائق من المباراة، عندما سجل كريم بنزيما هدف التعادل في الدقيقة 87، ثم وضع لوكا مودريتش ريال مدريد في المقدمة في الدقيقة 90.

رجل المباراة:

حصل لوكا مودريتش على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء رائع في وسط الملعب بجانب تسجيله هدف الفوز لفريقه بالمباراة.

مودريتش كان أكثر لاعب صنع فرص (3)، أكثر لاعب لمس الكرة (102)، وقطع الكرة مرتين.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

انهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني برصيد 84 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد البطل.

فياريال تجمد رصيده عند 58 نقطة في المركز السابع، ليتحول الفريق للمشاركة في اليوروبا كونفرنس ليج في الموسم القادم.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- كريم بنزيما اشترك في تسجيل 32 هدفًا في لا ليجا هذا الموسم (سجل 23 وصنع 9) أفضل سجل له على الإطلاق في موسم بالمسابقة.

- ريال مدريد خرج بموسم صفري بدون أي ألقاب على الإطلاق للمرة الأولى منذ موسم 2009/2010.

- يريمي بينو (18 عامًا و214 يومًا) أصبح أصغر لاعب يسجل ضد ريال مدريد على ملعب الفريق في لا ليجا خلال القرن الحالي.

- ريال مدريد لم يخسر في لا ليجا خلال أخر 18 مباراة (فاز 13 وتعادل 5)، سلسلة لم يعرفها الفريق منذ شهر مارس في عام 2014 (18 مباراة متتالية دون هزيمة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي).