ليفاندوفسكي يحطم رقم مولر

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وسجل ليفاندوفسكي (32 عاما) هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة ليقود فريقه للفوز 5 / 2، ولينفرد بالرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، وذلك بعد أن عادل رقم مولر في الجولة الماضية.
وسجل مولر أهدافه الـ40 في موسم 1971 / 1972 وظهر لعقود أن هذا الرقم سيظل خالدا للأبد.
وأعلن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيجه، أن نجم هجوم الفريق اللاعب البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي ليس للبيع.
وذكرت بوابة (شبورت بوتسر) أن رومينيجه صرح للقسم الرياضي في بوابة (فيرتوالنا بولاسكا) البولندية أمس الأول بأن ليفاندوفسكي لن يتم بيعه، وأن وكيله بياني تساهافي يعرف ذلك.
وتساءل رومينيجه «من يمكنه بيع لاعب قادر على إحراز 60 هدفا في العام وحصل على لقب أفضل لاعب في العالم وعمره 32 عاما؟».
وأوضح رومينيجه أنه يرحب بتمديد عقد ليفاندوفسكي بشكل مبكر،وقال «ليفاندوفسكي الذي يتمتع بحالة بدنية مدهشة يمكنه أن يلعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات على أعلى مستوى، فلماذا لا تكون هذه المدة في بايرن ميونخ؟ إن روبرت يشبه الماسة».
وفي ختام المقابلة، قال رومينيجه «من فضلكم قولوا لرئيس الوزراء البولندي إن روبرت ليفاندوفسكي هو حاليا أفضل سفير لبولندا».
وكان ليفاندوفسكي سجل هدفا لبايرن ميونخ أمام فرايبورج قبل أسبوع ليرفع رصيد أهدافه إلى 41 هدفا في موسم واحد بالدوري الألماني (بوندسليجا) ليعادل رقم جيرد مولر الذي حققه في موسم 1971 / 1972.
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