شكرا لقرائتكم خبر 166 اتحادا دوليا تدعم المقترح السعودي لتطوير المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح الاتحاد السعودي لكرة القدم في كسب تأييد 166 اتحادا من أصل 188 اتحادا وطنيا للمقترح الذي قدمه للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال جمعيته العمومية (الكونجرس) التي عقدت أمس الأول. وتمثل الاقتراح السعودي في تنظيم بطولة كأس العالم للمنتخبات كل عامين بدلا من النظام الحالي (كل 4 أعوام).

وشهدت الجمعية العمومية التي عقدت عن بعد، موافقة أعضاء الكونجرس على المقترح السعودي من خلال التصويت وتكليف الإدارة التنفيذية في (فيفا) بدراسة جدوى إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين.

من جانبه، تواصلت «مكة» مع الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر نافذة التواصل الإعلامي للإجابة على بعض التساؤلات التي دارت في أذهان الكثيرين وذلك بهدف إيضاح أهداف ودواعي هذا الاقتراح، وأبرز الإيجابيات التي ستعود على كرة القدم السعودية واتحادها بعد أن حظي بتأييد كبير من أعضاء الكونجرس، فجاءت الإجابات على التساؤلات التالية..

إلى ماذا يهدف المقترح السعودي؟

العمل على تقليل الفجوة الفنية بين المنتخبات المتفوقة فنيا في أوروبا وأمريكا الجنوبية من جهة ومنتخبات آسيا وأفريقيا وباقي القارات من جهة أخرى، حيث بدأت الفجوة الفنية تتسع بين المنتخبات الأوروبية ومنتخبات القارات الأخرى في السنوات الأخيرة، ولا سيما أن هذه المنتخبات لا تخوض عدد مباريات كبيرا في التصفيات مقارنة بالمنتخبات في باقي القارات.

ونسعى من خلال المقترح لأن تكون التنافسية كبيرة في التصفيات بدلا من أن يخوض المنتخب كل هذا الكم من المباريات أمام منتخبات أقل فنيا لا تخلق مستوى التنافس المطلوبة.

ما دواعي هذا المقترح المقدم؟

كأس العالم بدأت قبل 91 سنة بنظامها الحالي، وظلت تقام كل 4 سنوات، خلال هذه المدة الطويلة تغيرت وتطورت عوامل كثيرة جدا، مثل تقنيات البث التلفزيوني، الطيران، الاقتصاد، التسويق، وأيضا قوانين كرة القدم وأصبحنا في عالم متسارع، إضافة لاتساع الفجوة الفنية بين المنتخبات بشكل عام، كما أن مداخيل فيفا من إقامة كأس العالم تذهب إلى تطوير الاتحادات الوطنية، وفي حال إقامة المونديال كل عامين فإن هذا من شأنه زيادة مداخيل الاتحادات الوطنية.

هل كان هناك تنسيق مسبق لكسب تأييد ودعم المقترح؟

نعمل وفق منظومة متعاونة مع كافة الاتحادات الوطنية ونسعد دوما بالنقاش معها والشراكة بيننا في شتى المجالات، ولا شك أن مثل ذلك المقترح يستوجب تنسيقا مع عدد من الاتحادات؛ ليكون متناغما مع التوجه العام لمستقبل كرة القدم.

ما نسبة توقع نجاح المقترح واعتماده بشكل نهائي؟

يعتمد على نتائج الدراسة التي سيقوم بها الاتحاد الدولي لكرة القدم ومكتبه التنفيذي من خلال الوقوف على كافة الجوانب المختصة.

ما الوقت المتوقع للإعلان الرسمي عن اعتماد المقترح من عدمه؟

هذا الأمر يرجع أيضا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلا أنه يتوقع إظهار نتائج دراسة الجدوى في الجمعية العمومية القادمة (كونجرس 2022).

هل سبق وأن تقدم الاتحاد السعودي بمقترح ونوقش في اجتماعات فيفا؟ خلال فترة عمل المجلس الحالي، هذه المرة الأولى التي يتم خلالها تقديم مقترح للكونجرس، وقد حظي بتصويت عال على المستوى الدولي.