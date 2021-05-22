شكرا لقرائتكم خبر كلوب: اعتدت على الضغوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب أن طبيعة مسيرته كمدير فني تعني أنه معتاد جيدا على ضغوط اليوم الأخير من الموسم.

ويدخل ليفربول مباراته اليوم أمام كريستال بالاس في حضور 10 آلاف متفرج في ملعب أنفيلد، وهو يعلم أن تحقيق الفوز الثامن في آخر 10 مباريات سيضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وربما لن يحتاج ليفربول للفوز طالما أن نتيجة مباراة ليفربول مشابهة لنتيجة مباراة ليستر، صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف خلف ليفربول، كما يمكن لليفربول أن يقفز للمركز الثالث إذا حقق أستون فيلا نتيجة إيجابية أمام تشيلسي.

والعامل المهم هو أن تعامل كلوب وفريقه مع الموقف، ولكن مدرب ليفربول يتوقع المزيد من التقلبات قبل نهاية الموسم.

وقال «إنه لا يمكنه تذكر موسما لم يستمر حتى نهايته لحسم البطولة لأنها دائما ما كانت تحسم في الجولة الأخيرة أو كان على الفريق القتال للجولة الأخيرة للتأهل لدوري الأبطال».

وأضاف «حتى في دورتموند كانت الأمور مشابهة، في ماينز كانت من أجل البقاء بالدوري أو للصعود. أنا معتاد على الضغط حتى اليوم الأخير».

وكان يبدو أنه من غير المرجح أن ينهي ليفربول الدوري في المربع الذهبي عندما تراجع الفريق للمركز الثامن مطلع مارس الماضي، ومع تبقي 10 مباريات كان الفريق يبتعد بفارق 7 نقاط.

ومنذ ذلك الوقت، لم يخسر في 9 مباريات متتالية- الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز- وحصد خلالها 23 نقطة من 27 نقطة ممكنة ليعود الفريق للمكان الذي يريد التواجد فيه.

وأضاف كلوب «ماذا فعلنا؟ وجدنا الاستقرار، خلقنا الثقة مرة أخرى أو استعدناها، سجلنا الأهداف في اللحظات المناسبة وتلقينا أهدافا أقل، هذا ساعدنا».