شكرا لقرائتكم خبر مدرب توتنهام: موسمنا محبط ومخيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني الموقت لفريق توتنهام الإنجليزي ريان ماسون «إنني أدرك أن موسم الفريق لم يكن مقبولا، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه اقتناص الفرصة الأخيرة للمشاركة أوروبيا في الموسم المقبل».

ويحل توتنهام، الذي كان يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر الماضي، ضيفا على ليستر سيتي اليوم في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري، لكن انتزاع المركز السادس لم يعد بيد توتنهام وحده.

ويحتل توتنهام المركز السابع بفارق 3 نقاط خلف ويستهام الذي يواجه ساوثهامبتون.

ويحتاج توتنهام إلى هزيمة ويستهام أمام ساوثهامبتون، إلى جانب الفوز على ليستر سيتي، الذي لا يزال يصارع ليفربول على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل ليستر المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف ليفربول، الذي يلتقي كريستال بالاس.

ولكن توتنهام سيغيب عن المشاركة الأوروبية تماما للمرة الأولى منذ موسم 2009 / 2010 في حالة إخفاقه في تحقيق الفوز، وهو ما سيفسح الطريق أمام إيفرتون وأرسنال، اللذين يلتقيان مانشستر سيتي وبرايتون، على الترتيب.

وحتى في حالة تأهل توتنهام للدوري الأوروبي، يدرك ماسون، الذي سيرحل عن تدريب الفريق بنهاية مباراة اليوم، أن الفريق لم يقدم موسما جيدا.

وقال ماسون أمس «الموسم كان محبطا ومخيبا للآمال. لا نريد أن نكون حيثما نحن الآن. لا أرى حرجا في قول هذا. نحن كفريق، نود أن نهدف لأشياء أفضل».