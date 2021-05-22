شكرا لقرائتكم خبر أخضر الصالات يواجه الإمارات بالعربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات، نظيره الإماراتي في السادسة مساء في ثاني مبارياته بالمجموعة الثانية ببطولة كأس العرب المقامة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

كما يلتقي في المباراة الأولى منتخب جزر القمر والمغرب.

وافتتح الأخضر مشواره بالفوز على منتخب جزر القمر 4 - 1.

وسجل أهداف الأخضر كل من عمر الدبل وصالح القرني ومعاذ العسيري ونواف عروان، بينما جاء هدف جزر القمر عن طريق أحمد صوادردين.

وسبقت مباراة الأخضر وجزر القمر مواجهة المغرب والإمارات التي انتهت بفوز الأول 5 - 1، ليعتلي منتخب المغرب صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن نظيره السعودي الثاني، ثم جزر القمر ثالثا والإمارات في المركز الرابع.

وجرت أمس ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، مواجهتي الكويت مع مصر، وموريتانيا أمام البحرين بالمجموعة الأولى.

وتغلب المنتخب المصري في انطلاق البطولة مساء الخميس الماضي على نظيره الموريتاني بنتيجة 8 - 1 في الجولة الأولى، بينما فاز المنتخب البحريني على الكويتي 3 - 2.

وتختتم مباريات المجموعة الأولى يوم 24 مايو المقبل، حيث يلتقي المنتخب المصري مع نظيره البحريني، بينما تجمع المباراة الثانية بين الكويت وموريتانيا.