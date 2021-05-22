الشباب.. عين في حرمة وأخرى ببريدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل الشباب ضيفا على الفيصلي اليوم بملعب مدينة المجمعة الرياضية ، وذلك ضمن الجولة الـ29 قبل الأخيرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدرك الشباب الذي يحتل المركز الثاني برصيد 51 نقطة خلف الهلال المتصدر (55 نقطة) أنه لا بديل أمامه عن الفوز، وفي الوقت نفسه، خسارة الهلال عندما ينازل التعاون اليوم أيضا، للإبقاء على فرصته في الفوز باللقب، فيما يحتاج الفيصلي صاحب المركز التاسع برصيد 36 نقطة إلى تأمين موقفه في البقاء رسميا بدوري المحترفين قبل خوضه نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام التعاون.

وسبق للفريقين أن التقيا 20 مرة في دوري المحترفين، فاز الشباب في 9 مباريات مقابل 4 انتصارات للفيصلي، فيما تعادلا في 7 مواجهات.

ويهدد الضيف مضيفه بأقوى خط هجوم في الدوري حتى الآن، حيث سجل الشباب 60 هدفا، مقابل تلقي مرماه 42 هدفا. أما الفيصلي فسجل 39 هدفا، وهو ذات العدد الذي تلقاه مرماه.

وكان الشباب حقق في الجولة الـ28 الماضية فوزا عريضا على حساب العين الهابط رسميا عندما تغلب عليه 5 /1، أما الفيصلي فخسر مباراته المقدمة من هذه الجولة أمام القادسية 1/ 2، لكنه تغلب في 14 مايو الحالي على أبها 2/ 1 بالجولة الـ27 التي خاضها بعد الـ28.

وينتظر أن يعتمد المدير الفني للشباب، الإسباني كارلوس هرنانديز على ذات الأسماء التي ظهرت في مواجهة العين وطريقة اللعب التي خاض بها المواجهة، فيما يتوقع أن يقوم المدير الفني للفيصلي، البرازيلي بريكليس شاموسكا بإدخال بعض العناصر بهدف مفاجأة خصمه والاستعداد لنهائي كأس الملك.