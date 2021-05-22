منتخب طاجيكستان يلتقي العراق بالبصرة

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وقال المدير العام لدائرة التربية البدنية والرياضة بوزارة الرياضة والشباب أحمد زامل، «إن منتخب طاجيكستان سيصل اليوم (أمس) إلى البصرة لخوض المباراة الودية، في إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس أمم آسيا 2023 في الصين».
وأوضح أن وفد منتخب طاجيكستان يضم 33 شخصا، وأن التحضيرات والإجراءات جارية لاستضافة مباراة أخرى مع منتخب النيبال، وذلك أيضا في محافظة البصرة جنوب العراق.
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