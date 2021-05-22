شبح الهبوط يطارد نصف فرق دوري المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبل جولتين من اختتام منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تشتد المنافسة في مؤخرة الترتيب بين عدد من الأندية التي تسعى جاهزة لتفادي الهبوط إلى مصاف الدرجة الأولى.

وتتنافس 4 فرق للهروب من المقعدين المتبقيين في رحلة العودة إلى دوري الدرجة الأولى، بعد تأكد هبوط العين رسميا بحصوله فقط على 20 نقطة خلال الـ28 جولة ماضية.

وتدخل أندية الرائد (35 نقطة)، القادسية (34)، أبها (34)، الباطن (33)، الوحدة (31)، ضمك (30)، الجولة الـ29 بأعصاب مشدودة وحسابات معقدة متشابكة لتجاوز هذا النفق المظلم ونهايته التي يترقبها كل فريق إما بلوحة (إلى مواقف دوري المحترفين) أو (فضلا اتجه نحو دوري الدرجة الأولى).

حتى أن الفيصلي صاحب الـ36 نقطة، لا يشعر بالاطمئنان وضمان البقاء بصفة رسمية.

ووضع الوحدة نفسه في موقف لا يحسد عليه، خاصة أنه سيخوض أصعب المواجهات مقارنة بمنافسيه، حيث سيواجه النصر ثم الشباب، ويتوجب عليه الفوز في المباراتين، وانتظار خسارة منافسيه حتى يضمن النجاة من الهبوط.

بينما تبدو فرق أبها الرائد والقادسية الأوفر حظا، حيث يمكنها ضمان البقاء رسميا من خلال تحقيق الفوز في مباراة واحدة من المباراتين المتبقيتين دون الحاجة لباقي النتائج.

كما تتوجه الأنظار في الجولة الـ29 التي تنطلق اليوم، نحو حفر الباطن بانتظار اللقاء المثير الذي يجمع المتنافسين على الهبوط، الباطن وضيفه ضمك في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول والخاسر فيه ربما يودع البطولة.