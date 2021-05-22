سوموديكا يرفض عرض الفيحاء

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كما بينت الصحيفة أن المدرب لديه عرض آخر من نادي قيصري سبور التركي بقيمة مليون يورور.
وعلى الرغم من عرض قيصري سبور أقل من عرض الفيحاء، إلى أن سوموديا أظهر رغبته في العودة للعمل بالدوري التركي بعد قيادته فريق غازي عنتاب الذي تركه في 10 يناير الماضي بعد نشوء خلافات مع إدارة النادي.
كما سبق وأن درب سوموديكا قيصري سبور التركي قبل توليه تدريب فريق الشباب السعودي الذي أقيل من تدريبة في عام 2019 بسبب تدخلات إدارية في عمله كما صرح سوموديكا بذلك عقب رحيله لوسائل إعلام بلاده.
يشار إلى أن فريق الفيحاء عاد لدوري الأضواء كوصيف للحزم بطل دوري الأولى، وذلك بعد أن غاب عن دوري المحترفين الموسم الحالي.
ويأتي الصعود الذي تم على يد المدرب التونسي الحبيب بن رمضان، كمحطة ثانية للفيحاء بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حسم ذلك رسميا قبل نهاية دوري الأولى بجولتين، فيما انحصرت بطاقة الصعود الثالثة بين قطبي حائل الجبلين والطائي.
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