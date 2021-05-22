أحلام بطلة سباق الرياض للدراجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت المتسابقة أحلام الزيد بلقب سباق السيدات للدراجات الهوائية الذي جرى أمس في جامعة الملك سعود بالرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات. وحلت سارة الماضي في المركز الثاني، ومها الجعفري في المركز الثالث. وانطلقت منافسات السباق عند الساعة 7:00 صباحا، على مسافة 20 كم واستمرت 45 دقيقة. وبعد نهاية السباق توجت رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي للدراجات الأميرة مشاعل بنت فيصل، وعضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات أسماء الجاسر الفائزات في السباق. وشهد السباق تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

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