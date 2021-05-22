التعاون والهلال.. حسم أم تأجيل؟

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ويحتاج الهلال إلى نقطتين من أجل التتويج، وهو ما يعني حاجته إلى الفوز الذي يريحه من أرق انتظار جولة أخرى لحسم الأمور وتشتيت ذهنه بحسابات أخرى قد لا تكون في صالحة إذا لم يخطف كامل نقاط المباراة، لكنه أيضا سيكون أمام فرص أخرى لتحقيق اللقب، خاصة إذا ما لعبت نتائج منافسيه الشباب والاتحاد لصالحه.
ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 55 نقطة وتحقيق الانتصار اليوم يرفع رصيده إلى 58 نقطة وهو المعدل الذي لن يصل إليه أي من منافسيه الشباب الثاني والاتحاد الثالث حتى وإن كسبا مباراتيهما المتبقيتين.
وينتشي الهلال بالفوز العريض الذي حققه على الأهلي في الجولة الـ28 الماضية عندما ضربه بخماسية عزز بها صدارته، وأكد بها تماسكه وترابط خطوطه وتمتعه بالبديل الناجح.
أما التعاون صاحب المركز الرابع برصيد 47 نقطة، فيريد هو الآخر أن يلعب دور البطل وتأجيل حسم البطولة إلى الجولة الأخيرة، وذلك من خلال عرقلة الهلال، خاصة وأن فوز التعاون اليوم سيدفعه لخوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيصلي وهو أكثر ثقة واستعدادا.
كما أن التعاون ينتشي أيضا بفوزه في الجولة الماضية على نده وجاره الرائد 2/ 1 في ديربي القصيم.
قبل المواجهة
- فوز الهلال يمنحه اللقب قبل جولة على نهايته.
- فوز التعاون يعيده للمركز الثالث ويقربه من معادلة الشباب حال خسارته أمام الفيصلي اليوم.
- الفريقان هما الأفضل دفاعا في الدوري، حيث تلقى الهلال 25 هدفا، والتعاون 27 هدفا.
- سجل هجوم الهلال 56 هدفا، 23 منها سجلها متصدر الهدافين بافيتيمبي قوميز.
- سجل التعاون 47 هدفا، 14 منها سجلها هدافه ليندر تاوامبا.
- تواجها 20 مرة بدوري المحترفين، فاز الهلال 15 مرة والتعاون 3 مرات وتعادلا مرتين.
- ينتظر أن تشهد المباراة النسبة الأعلى من الحضور الجماهيري.
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