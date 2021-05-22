شكرا لقرائتكم خبر التعاون والهلال.. حسم أم تأجيل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يريد الهلال حسم لقب دوري الأمير محمد بن سلمان اليوم رسميا عندما يحل ضيفا على التعاون في إطار مواجهات الجولة الـ29 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، على أن يكون لقاؤه الأخير أمام الفيصلي فقط من أجل الاحتفال باللقب مع جماهيره في الرياض.

ويحتاج الهلال إلى نقطتين من أجل التتويج، وهو ما يعني حاجته إلى الفوز الذي يريحه من أرق انتظار جولة أخرى لحسم الأمور وتشتيت ذهنه بحسابات أخرى قد لا تكون في صالحة إذا لم يخطف كامل نقاط المباراة، لكنه أيضا سيكون أمام فرص أخرى لتحقيق اللقب، خاصة إذا ما لعبت نتائج منافسيه الشباب والاتحاد لصالحه.

ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 55 نقطة وتحقيق الانتصار اليوم يرفع رصيده إلى 58 نقطة وهو المعدل الذي لن يصل إليه أي من منافسيه الشباب الثاني والاتحاد الثالث حتى وإن كسبا مباراتيهما المتبقيتين.

وينتشي الهلال بالفوز العريض الذي حققه على الأهلي في الجولة الـ28 الماضية عندما ضربه بخماسية عزز بها صدارته، وأكد بها تماسكه وترابط خطوطه وتمتعه بالبديل الناجح.

أما التعاون صاحب المركز الرابع برصيد 47 نقطة، فيريد هو الآخر أن يلعب دور البطل وتأجيل حسم البطولة إلى الجولة الأخيرة، وذلك من خلال عرقلة الهلال، خاصة وأن فوز التعاون اليوم سيدفعه لخوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيصلي وهو أكثر ثقة واستعدادا.

كما أن التعاون ينتشي أيضا بفوزه في الجولة الماضية على نده وجاره الرائد 2/ 1 في ديربي القصيم.

قبل المواجهة

