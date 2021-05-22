الأهلي يصطدم بالترجي في نصف نهائي إفريقيا.. تعرف على موعد مباراتي الذهاب والإياب

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ضرب الترجي التونسي، موعدا مع الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تأهله على حساب شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح، بنتيجة 3 / 2، فى إياب ربع النهائي.

وكان الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي، بعدما تخطى المارد الأحمر عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بمجموع المباراتين 3-1.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة الذهاب ضد الترجي في نصف النهائي أحد يومى 18 أو 19 يونيو المقبل على ملعب رادس بتونس، بينما يلعب مباراة العودة أحد يومى 25 أو 26 من الشهر نفسه باستاد "الأهلي والسلام" بالقاهرة.

وتأهل الأهلي، لربع النهائي كوصيف عن المجموعة الأولى رفقة سيمبا وعلى حساب فيتا كلوب والمريخ السوداني، فيما حصد صنداونز صدارة المجموعة الثانية على حساب شباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي والهلال السوداني.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات على حساب ضد سونيديب، بطل النيجر في الدور الأول، حيث فاز الأحمر في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يسحق مضيفه في الإياب بأربعة أهدافٍ نظيفة.

وكان المارد الأحمر، قد تُوج باللقب الإفريقي الموسم الماضي على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، مما أهله للمشاركة في مونديال الأندية بقطر، إذ حصل الأهلي على المركز الثالث بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

ويعتبر الأهلي صاحب الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع تسع مناسبات، في المقابل يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الترتيب الثاني برصيد خمسة ألقاب.