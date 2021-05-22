بأقدام سواريز.. أتلتيكو مدريد بطلًا للدوري الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه.. والريـال يكتفي بالوصافة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

توج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه، بتغلبه على مضيفه بلد الوليد بنتيجة 2-1، خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت على ملعب "نيوفي جوسي زورييلا"، ضمن مواجهات الجولة الـ38 والأخيرة في الليجا.

وتقدم بلد الوليد في الدقيقة 18 دقيقة من عمر المباراة عن طريق اللاعب أوسكار بلانو من هجمة مرتدة لينفرد بالمرمى ويضعها في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتأخر أتلتيكو 1-0.

في الشوط الثاني، أحرز أتلتيكو هدفين متتاليين فى غضون 10 دقائق عبر الأرجنتيني آنخيل كوريا بشكل رائع فى الدقيقة 57 بعد مراوغة 3 لاعبين على حدود منطقة الجزاء وتسديد الكرة في الشباك، ولويس سواريز في الدقيقة 67 من انفراد صريح بالمرمى ليضع الكرة بيسراه بشكل رائع.

ووصل أتلتيكو مدريد بهذا الفوز إلى النقطة 86 ليتوج رسميًا بطلا للدوري الاسباني للمرة الأولى منذ 7 أعوام وتحديدا في موسم 2013-14، فيما هبط فريق بلد الوليد بشكل رسمي بعد احتلاله المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 31 نقطة.

وفي المباراة الأخرى، فاز ريال مدريد المنافس الوحيد لأتلتيكو على فياريال 2-1 لينهي النادي الملكي الدوري الاسباني في مركز الوصافة، عند 84 نقطة، ومتقدما على برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 79 نقطة .