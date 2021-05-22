شكرا لقرائتكم خبر عن حلم الظهور فى النهائي سر حيادية الحكم فى إدارة لقاء الأهلي وصن وداونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة – صن داونز X الاهلى اياب الدور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

الملعب – ستاد السلام

النتيجة – التعادل 1/1

الحكم الزامبى - جاني سيكازوي صاحب الـ41 عاما دولي 2008

المساعد الأول الانجولى - - جيرسون سانتوس

المساعد الثاني الموزمبيقى- - ارسينيو شادريك

الحكم الرابع الأنجولي - هيلدر مارتنز

ظهر الحكم هادئا خلال ادارته للقاء تمتعا بلياقة بدنية طيبة وبذل جهدا بدنيا كبيرا محاولا إيجاد زاوية رؤية مناسبة وكان لدية قراءة جيدة للعب وحسن توقع ما سهل مهمته في تقدير الأخطاء الفنية والإدارية خلال فعاليات اللقاء الذى انتهى بتعادل الفريقين 1/1 ، جاء الحكم الزامبى بشكل افضل مما كنا نتوقع ما يؤكد أنه يطمح فى الظهور في نهائي النسخة الحالية للبطولة.

تقدير الأخطاء ( 28 مخالفة – تعطل السماعات)

تدخل الحكم بالصافرة وأعلن عن 28 مخالفة على الفريقين خلال فعاليات اللقاء في تقدير مناسب وكان معيار تقدير الأخطاء والعقوبات الانضباطية على الفريقين طبقا للقانون ما جعل هناك قناعة من الأجهزة واللاعبين بأداء الحكم داخل المستطيل جاء تعطل السماعات بعدما فشل التواصل بين الحكم والرابع للإعلان عن الوقت بدل الضائع في نهاية الشوط الثاني خاصه عندما اعلن الرابع عن 5 دقائق في حين ان إشارة الحكم 3 دقائق فقط وبالفعل لعب ثلاث دقائق..

العقوبات الانضباطية ( 4 بطاقات صفراء)

أشهر الحكم البطاقة الصفراء لثنائي صن داونز ثيمبا زوانى وبيتر شالوليلى مقابل إنذارين للأهلي من نصيب ايمن أشرف وأفشه ، سمح الحكم خلال الشوط

الأول بالالتحام المشروع والتنافس على الكرة الذى كان يصل أحيانا الى التهور لكن هذا كان بمعيار واحد على الفريقين لكن في الشوط الثانى تغير الحال

واشهار الحكم 4 بطاقات من الدقيقة 54 الى 68 محاولا السيطرة على اللقاء وبالفعل نجح في ذلك .

المساعدين

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد خلال المباراة وأشاروا على 4حالات تسلل خلال المباراة لكنهم سمحوا باستمرار في أكثر من هجمة مؤثرة للفريقين وتعاونوا مع الحكم الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون.

الحكم الرابع

سيطر على المنطقة الفنية بشكل جيد وتعامل مع الأجهزة بهدوء لكن فشل في التواصل مع الحكم للتأكد من الوقت بدل الضائع في نهاية الشوط الثانى لذلك اختلف

مع الحكم واعلن 5 في حين انه سيكاوزى اعلن بالإشارة عن 3 دقائق فقط.

الدرجات: الحكم – 8.5 - المساعد الأول –8.5 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع – 8.0