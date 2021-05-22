شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يبرز إنقاذات لؤى وائل المثيرة أمام المحلة والمقاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز نادى الجونة، عبر حسابه الرسمي على تويتر، الإنقاذات المثيرة للاعب الفريق لؤى وائل أمام غزل المحلة، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس وانتهت بالتعادل السلبي، وكذلك في مباراة مصر المقاصة التي انتهت بفوز الفريق الفيومي بهدف دون مقابل.

كان نادى الجونة قد أعلن مطلع هذا الموسم تمديد عقد مدافعه لؤي وائل لمدة موسمين قبل انطلاق النسخة الجديدة من الدوري الممتاز، وكان اللاعب انتقل من الأهلى للجونة في وقت سابق، ولعب للأحمر تحت قيادة الإسباني جاريدو.

في سياق متصل، استدعى منتخب كوت ديفوار اللاعب سيرجي أكا لاعب فريق الجونة لمعسكر المنتخب الأيفواري المقرر اقامته في شهر يونيو المقبل استعدادا لانطلاقة الأفيال في تصفيات كاس العالم بقطر 2022.

وتم استدعاء لاعب الجونة لخوض مباراتين وديتين أمام غانا وبوركينا فاسو في اطار الاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.