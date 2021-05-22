شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية فى جنوب أفريقيا تحتفل بتأهل الأهلي لنصف النهائي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفلت الجالية المصرية في جنوب أفريقيا مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتأهل المارد الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل 1/1 مع صن داونز في مباراة الإياب التى أقيمت اليوم باستاد لوكاس موريبي.
وأحضر أفراد الجالية المصرية تورتة كبيرة بشعار النادي الأهلي واحتفلوا مع اللاعبين داخل الفندق.
وحرصت بعض الجماهير من الجالية المصرية وجنوب أفريقيا على استقبال بعثة الأهلي بعد وصولها إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، بعد انتهاء مواجهة صن داونز وحسم تأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي.
وتغادر بعثة الأهلي جنوب أفريقيا غدًا فى طريقها إلى قطر، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان على كأس السوبر الأفريقية.