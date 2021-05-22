الجالية المصرية فى جنوب أفريقيا تحتفل بتأهل الأهلي لنصف النهائي

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الجالية المصرية في جنوب أفريقيا مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتأهل المارد الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل 1/1 مع صن داونز في مباراة الإياب التى أقيمت اليوم باستاد لوكاس موريبي.

وأحضر أفراد الجالية المصرية تورتة كبيرة بشعار النادي الأهلي واحتفلوا مع اللاعبين داخل الفندق.

وحرصت بعض الجماهير من الجالية المصرية وجنوب أفريقيا على استقبال بعثة الأهلي بعد وصولها إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، بعد انتهاء مواجهة صن داونز وحسم تأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي.

وتغادر بعثة الأهلي جنوب أفريقيا غدًا فى طريقها إلى قطر، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان على كأس السوبر الأفريقية.