شكرا لقرائتكم خبر عن عمر رضوان يغيب 3 أسابيع بعد إصابته في الرباط الداخلى للركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس الجهاز الطبي لفريق أسوان، عن المدة التى يحتاجها عمر رضوان حارس مرمى الفريق من أجل العودة إلى الملاعب بعد تعرضه للإصابة في الرباط الداخلي للركبة عقب مشاركته في مباراة أسوان والمقاصة التي انتهت بفوز الفريق الفيومي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال عبد الغفار فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن عمر رضوان تعرض للإصابة بتمزق في الرباط الداخلي وكدمة قوية فى المفصل والتواء فى الرباط الصليبي، ويحتاج من أسبوعين إلى 3 أسابيع وبرنامج تأهيلى قبل العودة إلى الملاعب.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 21 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد الفوز 5 مباريات والتعادل في 6 لقاءات أخرى، بينما تلقى أسوان 11 هزيمة بالدوري، وسجل لاعبو أسوان 18 هدفاَ واستقبلت شباكهم 35 هدفاً أخر.

ويستعد أسوان لمواجهة غزل المحلة في المباراة المقبلة بالدوري، والتي يستضيفها استاد أسوان يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام.

يعمل الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال، على تجهيز خالد وليد حارس مرمى أبناء الجنوب، لحراسة عرين الفريق أمام غزل المحلة في اللقاء المرتقب إقامته يوم الثلاثاء المقبل بالدوري العام، وذلك بعدما تعرض عمر رضوان الحارس الأساسي للفريق لإصابة في الركبة.