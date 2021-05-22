الأهلي يشكر رئيس الجالية المصرية فى جنوب أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشكر إلى محمد سعد، رئيس الجالية المصرية فى جنوب أفريقيا، على المجهود الكبير الذى بذله مع البعثة منذ وصولها إلى جنوب أفريقيا، وتذليل كافة الصعاب والتواجد مع البعثة بشكل دائم خلال التدريبات وقبل وبعد المباراة، لتسهيل كافة الإجراءات الإدارية.

الأهلي حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 اليوم أمام صن داونز فى مباراة الإياب، فيما كان الفريق قد حقق الفوز على صن داونز في جولة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي جنوب أفريقيا صباح غدٍ، الأحد، فى طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقية المقرر إقامتها الجمعة المقبل.