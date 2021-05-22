شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة أنيمبا وبيراميدز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم بأحد فنادق مدينة آبا النيجيرية الاجتماع الفنى لمباراة أنيمبا وبيراميدز في إطار لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا النيجيري في الثالثة من عصر الأحد باستاد أنيمبا في مدينة آبا في إطار إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حقق الفريق الفوز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتم خلال الاجتماع على ملابس الفريقين، حيث يرتدي أنيمبا صاحب الأرض اللون الأزرق الكامل فيما يرتدى حارس مرماه اللون البرتقالي، ويظهر نادى بيراميدز باللون الأبيض كاملا ويرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل خلال اللقاء.

ويتحرك بيراميدز من مقر فندق إقامته نحو ملعب المباراة في الواحدة ظهرا ليصل لاستاد آبا الذي يبتعد قرابة 15 دقيقة عن فندق الإقامة وسط حراسة من قوات الأمن النيجيرية.

وتم التأكيد على أنه في حال وصل أنيمبا للتعادل بدات النتيجة فى مباراة الذهاب فإن اللقاء سيذهب مباشرة إلى ركلات الترجيح دون اللجوء لوقت إضافي.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، وليد مهدي مدير المباريات، ومحمود حرب وشريف جمال من الجهاز الإداري، وعاطف شادي المنسق الإعلامي لفريق الكرة.