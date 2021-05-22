شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات منحت موسيمانى لقب "رجل المباريات الكبرى" قبل صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى فى قيادة المارد الأحمر لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد الإطاحة بفريقه السابق صن داونز فى ربع النهائى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى مجموع المباراتين.

ونجح موسيمانى فى الخروج بتعادل إيجابى فى بريتوريا، ليؤكد تأهله للمربع الذهبى منتظرًا الفائز من الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى.

وتعرض موسيماني الفترة الماضية لهجوم من الجماهير وبعض النقاد والمحليين بسبب تراجع مستوى الأهلى في المباريات السابقة، وشكك الكثير فى قدرة المارد الأحمر في عبور عقبة صن داونز، ولكن المدرب الجنوب أفريقي رد بأحسن صورة خلال هذه المواجهة.

وقبل الفوز على صن داونز هناك 4 مواجهات أثبتت أن موسيمانى رجل المباريات الكبرى نستعرضها في التقرير التالي..الوداد المغربى

أولى هذه المواجهات عندما قاد موسيمانى الأهلى بداية من الدور نصف النهائى أفريقيًا، لينجح فى الفوز على الوداد ذهابًا وإيابًا بمجموع 5 أهداف مقابل هدف وحيد، ويخطف بطاقة العبور للنهائى عن جدارة واستحقاق.

نهائى القرن

ثانى هذه المواجهات وأهمها على الإطلاق، كانت أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا العام الماضى، والذى استطاع أن يتوج بها بهدفين مقابل هدف، ليعيد الأهلى مرة أخرى لمنصات التتويج الأفريقي للمرة التاسعة فى تاريخه والتأهل لكأس العالم للأندية بعد غياب دام أكثر من 7 سنوات.

الدحيل القطرى

واصل موسيمانى تفوقه فى المباريات الكبرى بعدما حقق نجاحًا منقطع النظير فى كأس العالم للأندية، والعودة بميدالية برونزية بعد الفوز على الدحيل القطرى فى الافتتاح قبل أن تنصفه ركلات الجزاء أمام بطل أمريكا اللاتينية.

الزمالك مرة أخرى

وعاد موسيمانى وتفوق مرة أخرى على غريم الأهلى التقليدى نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف مرة أخرى في الدوري فى الدور الأول، وتقدم فى مباراة الدور الثانى قبل أن يتعادل الزمالك بهدف لمثله.