شكرا لقرائتكم خبر عن هانى برزى عضو لجنة الزمالك: لا نملك عصا سحرية ونسعى لخدمة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى برزى، عضو اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك، أن المهمة المكلفين بها ليست سهلة وهى إعادة الاستقرار لنادى الزمالك وتوفير موارد مالية تساهم فى استكمال مسيرة الاستقرار داخل نادى الزمالك.

وقال برزى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المهمة رغم صعوبتها لكنها ليست مستحيلة وأن اللجنة تحتاج لوقت حتى تنجح فى تنفيذ أفكارها التى تهدف فقط لخدمة نادى الزمالك أولا وأخيرا.

وأضاف برزى، أن اللجنة لا تملك عصا سحرية لحل جميع الأزمات فى يوم وليلة ولكنها ستعمل على مدار اليوم لحل أزمات النادى، مختتما تصريحاته بأنه يعلم أن جماهير الزمالك تنتظر الكثير من اللجنة المكلفة حديثا بإدارة النادى، وأن اللجنة ستعمل على إسعاد الجماهير وما يخدم مصلحة النادى من أول يوم للمهمة وحتى اخر لحظة.

من ناحية أخرى، أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن اللجنة الجديدة ستبدأ فور استلامها للنادى العمل فى كل الملفات، مشيرا إلى أن هناك أولويات سيتم العمل عليها الفترة المقبلة.

وأضاف لبيب، فى تصريحات للموقع الرسمى للزمالك عقب توليه المهمة، أن اللجنة تضع ثلاث أولويات لها وهى العمل على استقرار كافة الفرق الرياضية بالنادى وخاصة فريق الكرة والاهتمام بالجانب الاجتماعى بالنادى وكذلك ملف التمويل للنادى والاستمرارية على حل الأزمة المالية بالنادي.

وتابع لبيب، "لسنا طرفا فى أى أزمة مع أحد ومهمتنا فى غاية الصعوبة ولكننا نسعى للعمل والنجاح فى تنفيذها ونسعى لاستغلال علاقتنا الطيبة بالجميع فى حل كافة الملفات بالنادي".

وشدد رئيس اللجنة قائلا، "نتمسك بالحفاظ على حقوق النادى فى كل المجالات والزمالك قلعة كبيرة ولن نقبل بأى ظلم للنادي".

وأشار رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك إلى أن اللجنة درست كافة الملفات الخاصة بالنادى وسيتم خلال أول 15 يوما فى عمر اللجنة حل جزء كبير من الأزمة المالية التى يعانى منها النادي.

وشدد لبيب على أنه سيتم تخصيص متحدث رسمى لإدارة النادى ومتحدث لفريق الكرة فى الفترة القادمة مشيرا إلى أن ملف تجديد عقود اللاعبين فى كل الفرق سيتم العمل عليه وأن أى لاعب من القوام الرئيسى ولم يوقع لأى نادى آخر سيستمر بصفوف الزمالك الفترة القادمة.