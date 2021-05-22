شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي الأهلي والترجي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الترجي التونسي لمواجهة الأهلي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائرى بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 2 ، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز بلوزداد بهدفين نظيفين وهى نفس النتيجة التى انتهت عليها مباراة الإياب.

فيما تأهل فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه بعد التعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال.

صعد فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة الذهاب ضد الترجي أحد يومى 18 أو 19 يونيو المقبل على ملعب رادس بتونس، بينما يلعب مباراة العودة أحد يومى 25 أو 26 من الشهر نفسه باستاد "الأهلي والسلام" بالقاهرة.

وسبق وحقق الأهلي لقب أفريقيا فى 9 مناسبات ماضية ويبحث تحقيق النجمة العاشرة في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي بهدف لمثله مع صن داونز خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

تقدم ياسر إبراهيم للأهلي فى الدقيقة 10 وتعادل صن داونز عن طريق ليبوسا فى الدقيقة 30.

وبذلك يواصل الأهلي رحلة الزحف نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي وحصد النجمة العاشرة.