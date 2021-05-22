شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربي يبلغ نصف نهائي أبطال أفريقيا على حساب مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق الوداد المغربي من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تغلب على ضيفه مولودية الجزائر بهدف دون رد سجله اللاعب وليد الكرتي.

وكانت مباراة الذهاب في الجزائر قد انتهت بنتيجة التعادل 1-1، ليصعد الفريق المغربي بمجموع اللقاءين 2-1.

وأكمل الوداد المغربي المربع الذهبي للقارة السمراء بعد صعود الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي والترجي التونسي.

وسيواجه الوداد نظيره كايزر تشيفز فيما سيلتقي الترجي التونسي مع الأهلي المصري في ديربي تاريخي عربيا وأفريقياً.