شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني: الأهلي جاء إلى جنوب أفريقيا بهدف الصعود لنصف النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تفوقه على صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع لقاءي ربع النهائي، ووجه الشكر لجميع أفراد الجهاز الفني ولاعبي الفريق الذين وصفهم بأنهم كانوا رجالا طوال المباراة.

وقال هاني إن الأهلي كان عازما على التأهل وجاء من مصر لتحقيق هدف واحد فقط وهو الصعود لنصف النهائي، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا مباراة مميزة وكانوا في قمة التركيز والإصرار طوال اللقاء.

وأضاف: «من الغد سنغلق صفحة مباراة صن داونز ونستعد بقوة لمواجهة نهضة بركان. ستكون مباراة مهمة للغاية، ونسعى للفوز ببطولة السوبر الإفريقي الغائبة عن الأهلي منذ سنوات».

ووجه مدافع الأهلي الشكر للكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي على دعمهم الكبير للاعبين، وحرصهم على التواجد مع الفريق في معظم البلدان الإفريقية، مؤكدا أن هذا الدعم يمنح اللاعبين حافزا كبيرا للغاية ويجعلهم قادرين على تحقيق الفوز باستمرار، وشدد على أن جميع اللاعبين لا يفكرون في أنفسهم بل يفكرون في مصلحة الأهلي فقط.