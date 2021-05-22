شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يتخطى شباب بلوزداد ويضرب موعدًا مع الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن الترجي التونسي من بلوغ نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تغلب على منافسه شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الجزائري بهدفين دون رد سجلهما زكريا دراوي في الدقيقة 35 وأمير سعيود عند الدقيقة 82، وتمكن بطل تونس من العودة في الإياب والفوز بنفس النتيجة بأهداف عبدالرؤوف بن غيث ومحمد على بن رمضان.

ومن المنتظر أن يلتقي فريق الترجي التونسي مع الأهلي في ديربي عربي جديد سيحدد المتأهل للمباراة النهائية التي ستقام على ملعب محمد الخامس في المغرب.

وكان النادي الأهلي قد صعد على حساب صن دوانز الجنوب أفريقي بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1 في مجموع اللقاءين.