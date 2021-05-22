شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة يكشف وصول عروض احتراف لثلاثي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي الأسبق، عن وصول عروض احتراف، لبعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفترة الجارية.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «محمد الشناوي، والمالي أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، تلقوا عروض احتراف في الفترة الجارية».

وأضاف: «الشناوي تلقى عرضًا من نادي النصر السعودي، كما تلقى ديانج، عرضًا من أحد أندية الدوري الفرنسي، وهناك عرض من أحد أندية الدوري التركي لأفشة»، مضيفًا: «إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رفضت تلك العروض وتمسكت باستمرار الثلاثي مع الفريق في الموسم المقبل».

وتابع: «الشناوي وديانج وأفشة، هم العمود الفقري للأهلي، ورحيل أي منهم في الفترة المقبلة، سيؤثر بالسلب على الفريق».