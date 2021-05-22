شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يهنئ الجهاز الفنى واللاعبين بالتأهل إلى نصف نهائى أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في جنوب أفريقيا، على تهنئة الجهاز الفني واللاعبين عقب التأهل لنصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا، بالفوز على صن داونز بمجموع المباراتين 3-1.

وأشاد رئيس النادي بالأداء الرجولي للاعبي الأهلي، والانضباط الفني والسلوكي والروح العالية، وإصرارهم على تحقيق الهدف، مشيرًا إلى أن التأهل لنصف نهائي البطولة يعد خطوة إيجابية كبيرة نحو الحفاظ على اللقب.

وأكد محمود الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة كافة عناصر المنظومة على استكمال المشوار في مباراتي نصف النهائي والتأهل للمباراة النهائية وإحراز اللقب، لإسعاد جماهير الأهلي.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه، بعد تخطي عقبة صن داونز في الدور ربع النهائي للبطولة بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليواصل الأهلي مشواره الناجح في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال إفريقيا، واستكمال مسيرة تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة للمرة العاشرة في تاريخه.

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، عن طريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، قبل أن ينجح في تحقيق التعادل الإيجابي 1-1 خلال مباراة العودة، التي أقيمت عصر اليوم السبت، وسجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في النسخة الجارية يأتي للمرة الـ17 في تاريخ النادي، بعد أن سبق لبطل إفريقيا التاريخي التواجد في المربع الذهبي 16 مرة من قبل.

وخلال 16 مناسبة تواجد فيها الأهلي في المربع الذهبي نجح في بلوغ المباراة النهائية 14 مرة، وودع البطولة من نصف النهائي في 3 مناسبات، الأولى كانت بالانسحاب والثانية بركلات الترجيح والثالثة بفارق هدف اعتباري.

الظهور الأول للأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يعود إلى نسخة 1981، وكان من المقرر أن يلتقي بفريق شبيبة القبائل الجزائري لكن الأهلي اعتذر عن استكمال البطولة.

ولم يتأخر الأهلي كثيرًا في تسجيل ظهوره الثاني بالبطولة الأقوى في القارة السمراء، حيث كان أحد أضلاع المربع الذهبي لنسخة 1982 التي نجح الفريق في استكمال مشوار البطولة حتى المباراة النهائية والتتويج باللقب.

نسخة 1983 سجلت الظهور الثالث للمارد الأحمر في نصف نهائي البطولة، ونجح الأهلي في استكمال مشواره قبل أن يخسر في المباراة النهائية.

انتظر الأهلي بطل إفريقيا التاريخي حتى نسخة 1987 ليسجل حضوره الرابع في الدور نصف النهائي، والمضي قدمًا للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية، ولم يكن انتظاره 3 سنوات إلا لصناعة المجد في بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس التي حققها في 3 نسخ متتالية.

ووصل الأهلي للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا في نسخة 1988، لكنه ودع منافسات البطولة من هذه المرحلة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته.

انتظر الأهلي حتى مطلع الألفية الجديدة وتحديدًا في نسخة 2001 ليسجل حضوره في المربع الذهبي، وينجح في مواصلة مشواره في دوري أبطال إفريقيا، ويستعيد اللقب عن جدارة.

وسجل الأهلي حضوره في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 نسخ متتالية للبطولة، وهي: 2005 و2006 و2007 و2008، ونجح الفريق خلالها في بلوغ المباراة النهائية محققًا ثلاثة ألقاب من أصل 4 وخسارة لقب واحد.

عاد الأهلي ليتواجد في المربع الذهبي في نسخة 2010 ليودع البطولة لحساب الترجي بفارق هدف اعتباري، في مواجهة شهدت أغرب الأخطاء التحكيمية في المنافسات الإفريقية، باحتساب هدف سجله مهاجم الترجي باليد.

نسخة 2012 شهدت تواجد الأهلي في المربع الذهبي ومواصلة المشوار واستعادة لقب البطولة، وهو ما تكرر في نسخة 2013.

انتظر الأهلي حتى نسخة 2017 ليسجل حضوره في المربع الذهبي وبلوغ النهائي، قبل أن يخسر البطولة، وهو ما تكرر أيضًا في نسخة 2018 ببلوغ النهائي وخسارة اللقب للموسم الثاني على التوالي.

في نسخة 2020 تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة عشرة في تاريخه، ونجح في بلوغ المباراة النهائية ومن ثم التتويج باللقب التاسع في تاريخ مشاركاته بالبطولة بعد غياب 7 سنوات.