شكرا لقرائتكم خبر عن «أنوكا» تشكر الرئيس السيسي على استضافة اجتماعات المكتب التنفيذي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الجزائري مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا» الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على استضافة مصر لاجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية لأنوكا.

وقال مصطفى براف خلال كلمته في افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي، باسمي واسم اتحاد اللجان الأولمبية الافريقية أنوكا اتقدم بخالص الشكر لمصر والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يقدمه للرياضة المصرية والأفريقية وعلى ما يقدمه على كافة الأصعدة الدولية في كل الملفات وهو قائد وزعيم عربي وأفريقي نفتخر به وسعداء بما يقدمه دائما.

وأكد مصطفى براف، مصر دائما دولة كبيرة ورائدة واستضافتها لاجتماعات الانوكا وتوفير كل هذه الإمكانيات الكبيرة من أجل انجاح هذا الحدث يسعدنا ويشرفنا التواجد هنا في مصر.

وتقدم رئيس الأنوكا بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على حضور الاجتماعات والتواصل المستمر من أجل توفير كافة الإمكانيات.

وانطلقت اجتماعات الأنوكا اليوم باجتماع المكتب التنفيذي والذي شهد حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الذي حرصا على الترحيب بجميع الدول الحاضرة والتأكيد على أن مصر دائما مستعده لاستضافة كل الأحداث والفاعليات الرياضية في أي وقت وتوفير كافة الإمكانيات والقدرات لانجاحها.

تستضيف مصر اجتماعات المكتب التنفيذي الذي أقيم اليوم واجتماع الجمعية العمومية لأنوكا الذي يعقد يومي الإثنين والثلاثاء القادمين.

ويحرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتنظيمية وتوفير كافة الامكانيات للضيوف.