شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان خيار السيدة العجوز فى حالة رحيل رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحسبا لرحيل النجم كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس وضع النادى الإيطالي الفرنسى انطوان جريزمان نجم برشلونة تحت الرادار تمهيدا لبدء التفاوض مع نادية لخلافة كريستينانو في حالة قرر ترك السيدة العجوز هذا الصيف.

وارتبط اسم رونالدو بمغادرة البيانكونيري، حال فشل الفريق في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، قبل جولة واحدة من انتهاء الدوري الإيطالي.

وكشف صحيفة «سبورت«الكتالونية، فإن يوفنتوس وقع اختياره على الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، للتعاقد معه هذا الصيف، حال رحيل رونالدو.

ولكن الصحيفة الإسبانية، أوضحت أن جريزمان أيضًا من الممكن أن يرفض اللعب في يوفنتوس، إذا لم يتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا، ويرتبط جريزمان بعقد مع برشلونة ينتهي في صيف 2024.