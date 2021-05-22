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جريزمان خيار السيدة العجوز فى حالة رحيل رونالدو

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحسبا لرحيل النجم عن يوفنتوس وضع النادى الإيطالي الفرنسى انطوان جريزمان نجم تحت الرادار تمهيدا لبدء التفاوض مع نادية لخلافة كريستينانو في حالة قرر ترك السيدة العجوز هذا الصيف.

وارتبط اسم رونالدو بمغادرة البيانكونيري، حال فشل الفريق في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، قبل جولة واحدة من انتهاء .

وكشف صحيفة «سبورت«الكتالونية، فإن يوفنتوس وقع اختياره على الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، للتعاقد معه هذا الصيف، حال رحيل رونالدو.

ولكن الصحيفة الإسبانية، أوضحت أن جريزمان أيضًا من الممكن أن يرفض اللعب في يوفنتوس، إذا لم يتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا، ويرتبط جريزمان بعقد مع برشلونة ينتهي في صيف 2024.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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