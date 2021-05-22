الإسماعيلى يسابق الزمن لتجهيز شكرى نجيب لمواجهة المقاصة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق الجهاز الطبى للإسماعيلى الزمن لتجهيز شكرى نجيب مهاجم الفريق من أجل سرعة تجهيزه لمواجهة مصر المقاصةالمقررة الاثنين القادم ضمن الجولة الــ24 من عمر بطولة الدورى الممتاز.

وكان اللاعب قد أصيب بشد في السمانة خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة والتى على إثرها تم استبداله، وخضع خلال الفترة الماضية لبرنامج علاجى مكثف أملا في لحاقة بالمباراة المقبلة خاصة أنه من الاعمدة الرئيسية بالفريق ويعتمد عليه إيهاب جلال المدير الفنى في المباريات الرسمية وطلب جلال من الجهاز الطبى تقرير يومى عن حالة اللاعب من أجل الاطمئنان على حالته.

وشارك شكري نجيب الموسم الحالي في 22 مباراة بقميص الدراويش وسجل 7 أهداف في الدوري والكأس وساهم في تحقيق الانتصارات الأخيرة للفريق.