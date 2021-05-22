شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: «بكيت بسبب دعاء جماهير الزمالك عليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مفاجأة من العيار الثقيل بأنه حزين للغاية لما يتعرض له من دعاء وظلم من بعض الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وزير الشباب والرياضة: بكيت وغلبتني دموعي بسبب دعاء جماهير الزمالك عليا رغم أن الله وحده يعلم مدى حرصي ودعمي وخوفي على كيان نادي الزمالك وبذل الغالي والنفيس للحفاظ على استقراره الفني والإداري.

وأكد الوزير أنه كممثل للدولة المصرية وبحكم منصبه كوزير للرياضة المصرية فانه تحمل كل ما يتعرض له من بعض الجماهير التي شنت حملات وأدعية ضده بعلم وبدون علم.

واختتم الوزير تصريحاته لـ «المصري اليوم»: دوري هو تطبيق القانون على الجميع دون أي اعتبارات أو عدواة مع أحد وأقوم بدوري بما يمليه على ضميري وبما يخدم مصلحة وطني.