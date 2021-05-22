شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يطلق شعلة أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلق حازم عمر، نائب محافظ قنا، السبت، من معبددندرة، شعلة فعاليات نموذج محاكاة «أولمبياد الطفل المصري» في نسخته الثالثة 2021، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة، وسط الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أوضح نائب محافظ قنا، أن أولمبياد الطفل المصري، هي محاكاة للدورة الأوليمبية العالمية، التي تهدف إلى تغيير ثقافة المجتمع نحو ممارسة الأنشطة الرياضية لنمو صحي ومتزن من الجانب البدني والنفسي، بالإضافة إلى اكتشاف مواهب المتميزين رياضيا وتشجيع النشء على ممارسة الرياضة وغرس قيمة الولاء والانتماء للوطن، وتأهيلهم للمشاركة في البطولات والمسابقات، مؤكدا على الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في تنظيم العديد من المبادرات والأنشطة الرياضية للبنين والبنات لتعزيز روح المنافسة بينهم، مشيرا إلى أن بداية انطلاق الشعلة كانت من معبددندرة مرورا بالطريق الزراعي ونقطة مرور دندرة ثم كوبري نهر النيل وشارع الصالة المغطاة ثم طريق الري وصولا لديوان عام المحافظة.

من جانبه ذكر الدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضية بقنا أن المنافسات الرياضية سوف تقام بالمنشآت الرياضية مع تقديم جوائز مالية للحاصلين على المراكز الأولى في جميع الألعاب، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التسجيل في الأوليمباد حتى 15 يونيه القادم، لافتاً إلى أن منافسات أوليمبياد الطفل المصري «بنين وبنات من مواليد 2007 حتى 2009» ستكون في عدد من الألعاب الجماعية والفردية (خماسي قدم، سلة، طائرة، يد، ألعاب قوى، كاراتيه، تايكوندو، تنس طاولة، سباحة، رفع أثقال، مصارعة، جودو) وذلك على المستوى المحلى للمحافظة، ثم تأهيل وتصعيد الفائزين إلى المنافسة على مستوى الجمهورية.

اطلاق شعلة الأولمبياد بقنا