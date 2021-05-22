شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إسبانية: ميسى حسم أمره وقرر الاستمرار مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر الاستمرار في برشلونة.

وينتهي عقد ميسي مع النادي الكتالوني نهاية الموسم الحالي الثلاثين من يونيو، ولن يشارك في آخر مواجهة لفريقه اليوم أمام إيبار، إلا أنه حتى اللحظة لم يعلن رسميا قراره النهائي بشأن الاستمرار أو الرحيل مع البرسا.

و أشارت التقارير أن مستقبل ميسي كان غامضا في ظل العلاقة المتوترة بين اللاعب البالغ 33 عاما وإدارة النادي السابقة، لكن مع تسلم رئيس النادي الحالي جوان لابورتا دفة القيادة وإظهار عزمه على تحضير فريق تنافسي قادر على الصراع على لقب دوري أبطال أوروبا، جعل ميسي يتراجع عن فكرته والبقاء داخل أسوار «الكامب نو».

ويستعد ميسي إلى خوض بطولة كوبا أمريكا مع منتخب «راقصي التانغو» والتي ستنطلق في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو، في الأرجنتين بعد انسحاب كولومبيا.

يذكر أن ميسي أبلغ إدارة ناديه الصيف الماضي برغبته في الرحيل عن النادي الكتالوني، إلا أن النادي أجبره على البقاء لوجود الشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو وإمكانية إحالة الأمر إلى المحكمة، ما أجبره على البقاء لعدم رغبته في اللجوء إلى القضاء مع النادي الذي أمضى فيه طيلة مشواره الاحترافي.