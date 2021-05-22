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اليونيسف: أشرف حكيمي «بطلا لحقوق الطفل» في المغرب

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في المغرب في بيان رسمي عن تعيين الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي «بطلا لحقوق الطفل» لدعم جهود المنظمة في المغرب.

وجاء في بيان المكتب، أن تعيين حكيمي يأتي في خضم الاحتفالات بالذكرى الـ75 لإنشاء «اليونيسف»، لدعم جهود المنظمة في المغرب وشركائها لتعزيز حقوق الطفل. وبالتالي، فإن نجم كرة القدم المغربية سينخرط في عدة مبادرات في هذا الاتجاه.

ونقل البيان عن حكيمي قوله: أنا فخور جدا بالوقوف إلى جانب اليونيسف ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل. في ظل أزمة فيروس ، تمر البشرية بأوقات عصيبة. الأطفال هم الأكثر تضررا من تداعيات هذا الوباء وخاصة الأكثر هشاشة. من واجب الجميع دعم قضيتهم.

وأضاف نجم إنتر ميلان: «سأتعب وسأبذل جهدي لتعزيز حقوق الطفل في المغرب».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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