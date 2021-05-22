شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: لاعبو الزمالك أبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «لاعبو نادي الزمالك أبطال، حيث يُحقق الفريق نتائج إيجابية في المباريات الأخيرة على الرغم من المشاكل الإدارية التي يمر بها النادي في الفترة الحالية، فضلاً عن تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية».

وأضاف: «الزمالك قدم أسوأ مبارياته أمام طلائع الجيش، وهذا بسبب الظروف الإدارية التي يمر بها النادي وتعيين لجنة جديدة، ولكن اللاعبين لعبوا بروح كبيرة وكان لديهم إصرار على تحقيق الفوز حتى الدقائق الأخيرة من المباراة».