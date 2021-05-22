شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يشيد بتأهل الأهلى إلى نصف نهائى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد تفوقه في مواجهتى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وكتب كاف عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة 17! الأكثر على الإطلاق.. عملاق».

وتخطى الأهلي منافسه صن داونز، للموسم الثاني على التوالي، بعدما فرض عليه التعادل (1-1)، في لقاء الإياب اليوم، على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا، في ربع نهائي دوري الأبطال، وتفوق المارد الأحمر بفضل فوزه في لقاء الذهاب بالقاهرة، بثنائية دون رد، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه.