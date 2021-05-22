شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان دلما التاريخي يختتم مسابقاته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اختتمت السبت، مسابقات مهرجان دلما التاريخي التي أقيمت بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

وقال اللواء فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إن مهرجان دلما التاريخي يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لصون الموروث الإماراتي والمحافظة عليه ونقله للأجيال القادمة، مشيداً بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللامحدود، للمهرجانات والفعاليات والأنشطة التراثية الهادفة إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء وترسيخ معاني الهوية الوطنية لدى أبناء الوطن، ومتابعة راعي المهرجان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، لكافة المهرجانات والفعاليات التي تسهم في تنمية منطقة الظفرة.

وتوجه كذلك بجزيل الشكر والتقدير إلى الجهات الحكومية والخاصة الراعية والداعمة للدورة الرابعة من المهرجان وفي مقدمتها ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية، وموانئ أبوظبي، والمسعود للسيارات، وأبوظبي البحرية، وراعي التواصل الاجتماعي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (نواة للطاقة، براكة الأولى)، والداعمين (مجلس أبوظبي الرياضي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في أبوظبي، وشرطة أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل في بلدية منطقة الظفرة، وقناة بينونة، ونادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وجمعية دلما التعاونية)، والشريك الإعلامي الرسمي قناة ياس.

وتقدم عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على دعمه السخي ورعايته المتواصلة لمهرجان دلما التاريخي الرابع، مشيراً إلى أن اهتمام سموه ودعمه الدائم كان السبب الرئيسي وراء ما يتحقق من إنجازات على صعيد التراث البحري في السنوات الماضية.

ووجّه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق دلما التاريخي للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم والمستمر لمختلف الأحداث التراثية بشكل عام، والرياضات التراثية البحرية بشكل خاص.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن الدورة الرابعة من المهرجان شهدت مشاركات واسعة من عشاق الرياضات البحرية التراثية والحديثة، وعشاق رياضات الجري والدراجات الهوائية، وامتدت المسابقات على مدار 5 أيام، حيث سجلت مشاركة نحو 2445 مشاركاً في مختلف المسابقات، وتم تخصيص 193 جائزة قيمة.

بدوره، توجه الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية التابعة لموانئ أبوظبي، بالشكر إلى الجهة المنظمة على الجهود المتميزة التي بُذلت لتحقيق هذا النجاح، مشيراً إلى أن المسابقات البحرية التراثية والحديثة التي تم تنظيمها، تسهم في دعم التراث البحري الإماراتي وتشجيع المجتمع على رعايته والمحافظة عليه.

الأبطال

وتم تتويج الفائزين بمسابقة صيد السمك بالسنارة، التي أقيمت على شواطئ جزيرة دلما، بمشاركة 29 قارب صيد من مختلف الجنسيات، وقد خصص للمسابقة 31 جائزة قيمة.

حضر التتويج عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، والكابتن محمد أحمد البادي مدير الإدارة البحرية لموانئ منطقة الظفرة في موانئ أبوظبي.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز أحمد الفندي المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني محمد كاظم الحوسني، والمركز الثالث فهد محمد علي الحوسني.

كما توجت اللجنة المنظمة أصغر متسابق (سعود عزيز أحمد الحوسني)، وصاحب أطول سمكة (أحمد الفندي المزروعي)، وصاحب أكبر سمكة وزناً (محمد موسى الحمادي).

وأسفرت نتائج سباق دلما للتجديف على اللوح الواقف، عن فوز عبدالله أحمد الحوسني بالمركز الأول، وفي المركز الثاني عزيز أحمد الحوسني، والمركز الثالث راشد أحمد الحوسني، وتم توزيع الجوائز وصولاً إلى المركز العشرين، ولقد شهد السباق مشاركة 35 متسابقاً من جنسيات مختلفة بحضور زايد ساري المزروعي من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، والكابتن سامح الصغير مشرف السباق.