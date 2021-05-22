شكرا لقرائتكم خبر عن لبيب رئيساً لنادي الزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعيين حسين لبيب رئيساً لنادي الزمالك بعد رحيل اللجنة المؤقتة التي كانت تدير نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز.

وقرر وزير الشباب والرياضة تشكيل لجنة جديدة لرئاسة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب نجم فريق كرة اليد الأسبق بالزمالك، خلال الفترة المقبلة لحين إجراء الانتخابات بالنادي.

ومن المعروف أن حسين لبيب الذي تولي المهمة هو أحد رموز كرة اليد في نادي الزمالك، وانضم إلى القلعة البيضاء عام 1968، حيث تدرج في فرق الناشئين والشباب لكرة اليد حتى صار أحد أبرز نجوم كرة اليد في الفريق الأول بالنادي ومنتخب مصر.

وكان أبرز من تولى تدريب لبيب، كمال درويش أسطورة الزمالك في كرة اليد ورئيس القلعة البيضاء الأسبق، كما تولى تدريبه في منتخب مصر حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة اليد وأحد أساطير كرة اليد المصرية بصفة عامة والنادي الأهلي بصفة خاصة.

عقب اعتزاله شغل لبيب عدة مناصب إدارية في السنوات الأخيرة إلى جانب عمله محاسباً في أحد البنوك الكبيرة.

ومن أبرز المناصب التي شغلها حسين لبيب، عضوية المجلس القومى للرياضة، وأمين صندوق اتحاد كرة اليد، وعضو لجنة التسويق بالاتحاد الإفريقي.

وفي عام 2012، ترشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد وكان أبرز الداعمين له حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة اليد، وفي عام 2019، قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، تعيين حسين لبيب مديراً لبطولة العالم لكرة اليد والتي استضافتها مصر في يناير/ كانون الثاني الماضي.