أولمبياد طوكيو: الإصابة تمنع الكيني روديشا من الدفاع عن لقبه في 800 متر

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نيروبي: أعلن العداء الكيني ديفيد روديشا، حامل ذهبية سباق 800 م في أولمبيادي لندن 2012 وريو 2016، غيابه عن الألعاب الصيفية المقبلة في طوكيو بسبب إصاباته المتكررة، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس السبت.

قال حامل الرقم العالمي في سباق اللفتين "لم أكن قادرا بالعودة إلى المضمار منذ وقت طويل، ولن أكون جاهزا للدفاع عن لقبي في طوكيو".

أضاف روديشا (32 عاما) المتوج أيضا بذهبيتي بطولة العالم في 2011 و2015 "هذه هي الحياة. هذه الرياضة، وكرياضي يجب أن تتقبل العوائق والتحديات.لا يمكن تفادي كل شيء، حتى الإصابات".

وسجل روديشا الرقم العالمي في نهائي سباق لندن 2012 بزمن 1.40.91 دقيقة.

وتعرض روديشا لحادث سير خطير في 2019. في أيار/مايو 2020، خلال التحضير لعودته، تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر، عندما كان يمشي بالقرب من منزله في كيلغوريس، غرب كينيا.