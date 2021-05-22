جائزة موناكو الكبرى: لوكلير ينطلق من المركز الأول بعد اصطدامه بالحائط!

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موناكو : سينطلق سائق فيراري شارل لوكلير على أرضه من المركز الأول في جائزة موناكو الكبرى، المرحلة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد أن تصدر السبت التجارب الرسمية ثم ارتكب حادثا عطّل إكمال التجارب قبل نحو دقيقتين من نهايتها.

وسجّل لوكلير 1:10.346 دقيقة لينطلق من المركز الأول أمام الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بفارق 0.230 ثانية، والفنلندي فالتيري بوتاس السائق الثاني في مرسيدس بفارق 0.255 ثانية.

لكن المفاجأة تمثلت بحلول سائق مرسيدس، بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون في المركز السابع.

وهذه الانطلاقة الثامنة للوكلير من المركز الأول في بطولة العالم والأولى له على أرضه في الإمارة المتوسطية. ويعود تفوقه الاخير في "امتحان" يوم السبت إلى جائزة المكسيك 2019.

وبعد تسجيل لوكلير أسرع زمن في وقت مبكر من الفترة الثالثة الحاسمة من التجارب الرسمية، انطلق الثنائي الضارب هاميلتون وفيرستابن لتحسين وقته، بيد أن ابن الإمارة اصطدم بحاجز الأمان الجانبي على أحد المنعطفات ما أدى إلى تحطم جهاز التعليق في إطاره الأيمن فارتطمت سيارته الحمراء بالحائط التالي.

وكان هاميلتون الخاسر الأكبر لأنه كان في مركز سابع مخيّب، بينما تقلصت خسائر فيرستابن الذي سينطلق من المركز الثاني.

قال لوكلير الذي اعتذر من السائقين لتعطيل نهاية التجارب "بالطبع لم يكن الأمر عن عمد. هذه أمور تحصل في حلبات الطرق. فرحة كبيرة لنا، لكن النقاط هي الأهم الاحد".

وعبّر لوكلير (23 عاماً)، خامس ترتيب السائقين، عن خشيته من إمكانية تضرّر علبة غيار السرعات، ما قد يعرّضه لعقوبة على خط الانطلاق.

أما فيرستابن فعلّق "العلم الأحمر أضاع فرصتي بتحقيق المركز الأول وكانت له الكلمة الأخيرة".

ولم يصعد بعد لوكلير إلى منصة التتويج هذا العام، حيث حلّ مرتين رابعًا ومثلهما سادسًا. أما فيراري فلم يفز أي من سائقيه بسباق منذ العام 2019 فيما كان الموسم الفائت الاسوأ للفريق منذ 1980.