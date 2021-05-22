شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الزمالك الجديدة: حل الأزمة المالية خلال 15 يوما من تسلم المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن اللجنة الجديدة ستبدأ فور استلامها للنادى العمل فى كل الملفات، مشيرا إلى أن هناك أولويات سيتم العمل عليها الفترة المقبلة.

وأضاف لبيب، فى تصريحات للموقع الرسمي للزمالك عقب توليه المهمة، أن اللجنة تضع ثلاث أولويات لها وهي العمل على استقرار كافة الفرق الرياضية بالنادي وخاصة فريق الكرة والاهتمام بالجانب الاجتماعي بالنادي وكذلك ملف التمويل للنادي والاستمرارية على حل الأزمة المالية بالنادي.

وتابع لبيب، "لسنا طرفا فى أى أزمة مع أحد ومهمتنا فى غاية الصعوبة ولكننا نسعى للعمل والنجاح في تنفيذها ونسعى لاستغلال علاقتنا الطيبة بالجميع في حل كافة الملفات بالنادي".

وشدد رئيس اللجنة قائلا، "نتمسك بالحفاظ على حقوق النادي في كل المجالات والزمالك قلعة كبيرة ولن نقبل بأي ظلم للنادي".

وأشار رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إلى أن اللجنة درست كافة الملفات الخاصة بالنادي وسيتم خلال أول 15 يوما في عمر اللجنة حل جزء كبير من الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وشدد لبيب على أنه سيتم تخصيص متحدث رسمي لإدارة النادي ومتحدث لفريق الكرة في الفترة القادمة مشيرا إلى أن ملف تجديد عقود اللاعبين في كل الفرق سيتم العمل عليه وأن أي لاعب من القوام الرئيسي ولم يوقع لأي نادي آخر سيستمر بصفوف الزمالك الفترة القادمة.