شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: "سب الحكم" وراء إيقاف حسام حسن 4 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن إبراهيم نور الدين حكم مباراة المصري والاتحاد السكندري، كتب في تقريره أن حسام حسن مدرب الاتحاد السكندرى قام بـ"سبه" بعد نهاية اللقاء وهو ما استوجب معاقبته.

وسجل الحكم إبراهيم نور الدين الواقعة فى تقريره الواقعة وتمت إحالة الأمر للجنة المسابقات التى أصدرت قراراتها اليوم ضد حسام حسن.

واتخذت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عددا من القرارات، نتيجة لما استجد من أحداث، على النحو التالي: إيقاف حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي، خلال مباراة فريقه أمام النادي المصري.

ايقاف مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري مباراة واحدة لحصوله على الانذار الثالث في مباراة فريقه أمام المصري. منع محمد عبد الجليل عامل غرفة خلع ملابس نادي الاتحاد من مرافقة الفريق خلال مبارياته على أرضه وخارجها حتى أخر الموسم 2020/2021، وتغريمه 50 ألف جنيه.

تغريم الطبيب عمرو محمود من نادي الاتحاد السكندري 20 ألف جنيه، لما بدر منه خلال مباراة الفريق مع المصري. كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية على النادي المصري 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب 3 دقائق في بداية المباراة.

كما أحالت إدارة المسابقات، المذكرة الواردة من النادي الأهلي بشأن ايقاف عدد من اللاعبين الشباب والناشئين بنادي الزمالك إلى إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد للرد على ما جاء بها.