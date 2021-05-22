شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد خالد قمر من الاتحاد السكندري لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، بقيادة حسام حسن، استبعاد خالد قمر مهاجم الفريق، من المباريات والمعسكرات والتدريبات الجماعية لنهاية الموسم، وتلقى المهاجم الأمر من إبراهيم حسن مدير الكرة بزعيم الثغر.

وكشف مصدر لليوم السابع، أن الجهاز الفني للاتحاد السكندرى، كلف خالد قمر بالتدريبات المنفردة بشكل يومي في العاشرة صباحا، لحين البت فى أمره بنهاية الموسم الجاري، والذي يحتل فيه الفريق المركز الثامن برصيد 31 نقطة بعدما لعب 23 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

وامتثل اللاعب لقرار الجهاز الفني ويخضع لبرنامج تدريبي منفرد، رغم أنه غاب عن اللقاء الأخير أمام المصري بداعي الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية على أنه يتعافى منه ويعود للتدريبات الجماعية، لكنه فوجئ بقرار الاستبعاد.

وحقق نادي المصري البورسعيدي فوزا صعبا على نادي الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدف المباراة الوحيد حسن على في الدقيقة 84 من ركلة جزاء احتسبها إبراهيم نور الدين بعد عرقلة محمود رزق لحسن على داخل منطقة الجزاء والذى ترجمها بنجاح.